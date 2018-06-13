В WhatsApp скоро появится реклама

Первыми от нововведения пострадают пользователи iOS, а только затем владельцы Android-устройств.

Ещё в сентябре соучредитель WhatsApp и Интернет-предприниматель Брайан Актон рассказал, что генеральный директор Facebook Марк Цукерберг имел грандиозные планы по монетизации мессенджера ещё до его официальной покупки. На днях вице-президент Facebook Крис Дэниелс, возглавляющий теперь WhatsApp, подтвердил, что в ближайшее время пользователей ждёт серьёзное обновление.

Реклама скоро станет основным источником заработка компании на мессенджере. Согласно недавнему финансовому отчёту, он насчитывает более 450 миллионов активных пользователей в день. Поскольку Facebook все ещё придерживается сквозного шифрования WhatsApp, реклама будет запускаться при помощи социальной сети. Эксперты считают, что Facebook будет предлагать пользователям связать номер телефона и аккаунт в соцсети, а после этого подбирать целевую рекламу.