В Китае появилась дешёвая версия Huawei Mate 20 Pro

Лучший смартфон 2018 года, по версии многих уважаемых технокритиков, доступен во всём мире по весьма грустной цене. Но соотечественники производителя могут купить «дефектную» версию почти 2 раза дешевле.

Huawei Mate 20 Pro заработал лучшую репутацию среди покупателей и даже конкурентов и продолжает выставлять себя победителем в гонке смартфонов, бросаясь колкими заявлениями в сторону Apple и Samsung. Помимо разработок по «последнему слову техники», Huawei Mate 20 Pro обладает своими уникальными характеристиками: встроенным в дисплей сканером отпечатка пальца и «реверсной» беспроводной зарядки. Свои фишки есть и у других техногигантов, но они не додумались, как выпустить дешёвую версию топового смартфона, почти копирующего оригинал.

Так в Китаев на прилавках появился Huawei Mate 20 Pro за 777 долларов (во всём мире оригинал доступен, в среднем, за 1198 долларов). Следует учитывать также, что и флагман в Китае стоит дешевле. При этом дешёвая версия устройства не оснащена всего лишь сканером отпечатка пальца. Эта китайская, в хорошем смысле слова, версия имеет две модели, которые дороже всего на 100 и 200 долларов соответственно. Они имеют 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ и 256 ГБ хранилища. Согласно последним данным, выпускать «намеренно дефектный» Huawei Mate 20 Pro на международный рынок компания не собирается, поэтому покупателям придётся постараться, чтобы достать его. Хотя сэкономить вряд ли получится.