Приложение Google News своими «аппетитами» истощает кошельки пользователей

Напуганные владельцы гаджетов с Android интересуются: какова в таком случае реальная цена Google News.

Интернет-пользователи, которые располагают новостным агрегатором от Google, неприятно удивлены. Оказалось, что приложение, работающее в фоновом режиме, дополнительно «съедает» несколько гигабайт трафика. Эти немыслимые цифры привели к незапланированным финансовым потерям у сотен людей, которые поспешили сообщить о проблеме в справочный центр компании. Самые распространённые жалобы были похожи друг на друга: из компании-провайдера приходило извещение о дополнительно потраченных от 7,5 до 10 Гб за одну ночь. Некоторые сообщали, что им приходили счета в 250 долларов за избыточное использование данных, истощая кошельки пользователей.

Ещё в сентябре Google пообещал разобраться с неисправностью, но проблема до сих пор не решена. Компания пытается перенастроить приложение, чтобы избежать повтора ошибки, а пока пользователи могут защититься, вручную изменив работу функционала. Разработчики пояснили, что эта функция находится в разделе «Настройки и подключения» и можно остановить использование мобильных данных, когда приложение не используется.