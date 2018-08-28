Женщинам осталось немного: Секс-киборг пользуется популярностью в Tinder

Фото первого робота для секса в приложение загрузил исследователь-любитель и получил удивительные результаты от мужчин.

С позволения производителя, режиссёр по имени Джимми впервые создал в Tinder профиль настоящего секс-киборга. Он не стал утаивать, что женщина на фото не после неудачной пластической операции, а вполне реальна. За первые два часа эксперимента секс-киборга Хармони «свайпнули», то есть выразили свою симпатию, 92 парня.

Джимми отвечал той же монетой каждому из пользователей приложения, добавляя вопрос: «Хотел бы ты переспать с роботом: да, нет или наверное». Суммируя ответы «да» и «наверное», владелец пользующегося популярностью в Сети секс-киборга получил 56% одобрительных отзывов. Это значит, что 56% обычных мужчин предпочтут робота живой женщине.

Эксперты давно говорят о том, что женщинам в сексуальной жизни мужчин осталось немного. Но что именно привлекает сильный пол в машине – неизвестно. В описании Джимми честно рассказал, что робот анатомически повторяет женщину и не хуже в сексе. Секс-киборг также имеет продвинутый искусственный интеллект, что минимизирует различия между ним и человеком. Но пользователи всё равно проявили интерес к роботу.