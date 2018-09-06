Bethesda легкомысленно отнеслась к ядерному оружию в Fallout 76

Специалисты, занимающиеся изучениям оружия массового поражения и последствиями его применения считают, что разработчик поступил неверно, разрешив игрокам бомбить друг друга.

Fallout 76 станет продолжением известной игровой вселенной, основой для которой служат результаты ядерной войны. Специалисты отмечают, что предыдущие серии игры хорошо передавали последствия бомбардировок и уничтожения большей части человечества, отображая всеобщее бедствие и разруху.

Однако Fallout 76 сильно отличается от своих предшественников, предоставляя игрокам больше свободы. Одним из решений разработчика стало разрешение использовать ядерное оружие во время игры. Экспертам показалось, что это слишком легкомысленно. Пользователи смогут применять опасное оружие для своего развлечения, совсем не задумываясь о том, насколько серьёзными будут последствия на самом деле.

Профессор Том Николс, преподающий в Военно-морском колледже ВМС США, уверен, что пользователи должны бороться с решением студии Bethesda. Самым эффективным он считает отказ от покупки игры, что напрямую даст понять разработчику, насколько серьёзно игроки отнеслись к возможности ядерных бомбардировок. Подобного мнения придерживаются и его коллеги, занимающиеся изучением оружия массового поражения.