Amazon сняли с продажи лежанку, ставшую причиной смерти 4 котят

Владельцы домашних питомцев уверены, что компания не проверяет качество предлагаемой клиентам продукции.

Жительница Британии Белинда Карр была разбужена своей кошкой Вито посередине ночи. Однако владелица не отреагировала на питомца и продолжила спать. Но кошка настойчиво лизала лицо Белинде и не успокоилась, пока хозяйка не встала. Женщина почувствовала запах гари и поспешила включить свет. Она увидела, что лежанка, на которой спала её кошка и 5 котят загорелась. Вито бегала по комнате с единственным выжившим детёнышем, не зная куда деться.

Лежанка с подогревом от компании Huayuu стоила Белинде 22 доллара и жизни 4 котят. Сын женщины Крис Гулд обратился к представителям Amazon, рассказав о товаре, ставшем причиной смерти животных. Мужчина обвиняет компанию в безответственном отношении к клиентам и технике, предлагаемой на их площадке. После обращения представители Amazon незамедлительно сняли с продажи товар во избежание вреда. Крис Гулд считает, что компания просто зарабатывает на жизнях людей и их домашних питомцев, не заботясь о чём-то кроме денег.