В Сеть утекли данные о цене нового Google Pixel 3

До старта продаж смартфона осталось совсем немного времени, но на сайте оператора сотовой связи Verizon появилась нерабочая версия предзаказа.

Ранее в Сеть утекли данные о стоимости устройства в Канаде, но теперь появилась и цена для жителей США. Оператор Verizon предложил своим клиентам приобрести Google Pixel 3 всего за несколько часов до официального выхода смартфона. Возможность предзаказать телефон оказалась нерабочей, а после нажатия на кнопку ничего не происходит.

Но цена нового устройства обозначена на рекламном изображении и заставила будущих покупателей строить догадки. По указанной информации Pixel 3 с объемом памяти в 64 Гб обойдётся в 800 долларов США (около 53 тысяч рублей). Что на 150 долларов дороже предыдущей версии устройства. Однако на рекламном изображении показана модель Pixel 3 XL, что даёт надежду пользователям на снижение цены в 50 долларов, по сравнению со схожей моделью предыдущего поклонения.

По мнению экспертов, фотография различается от реального предложения, а использована она была из-за нехватки данных. Стоит отметить, что рекламная страница появилась и в приложении сотового оператора, что говорит реальной утечке, а не попытке привлечь внимание.