В Twitter слиты новые характеристики Moto G7

О новой модели смартфона Moto G7 говорить ещё рано, но обсудить дизайн стало возможным уже сейчас. Примерные изображения телефона были слиты недавно в сеть.

В Twitter на канале OnLeaks была слита информация, содержащая в себе несколько изображений нового смартфона Moto G7, которые раскрывают все его новые непосредственные свойства. Специалисты склонны утверждать, что у данного устройства диагональ составит 6 дюймов, а экран будет наделён «вырезом» в верхнем сегменте экрана почти рядом с фронтальной камерой. Эта модель будет являться нескольким крупнее своего брата-предшественника Moto G6. Разъём 3,5-мм разработчики оставят, в отличие от других компаний, которые стремятся от него избавиться. Также телефон будет наделён Type-C портом.

Вокруг данной новости шумят о том, что данные снимки, слитые в сеть, являются доказательством того, что все увиденные детали будут актуальны в новом телефоне. Любопытные пользователи подозревают, что в модельный ряд будут входить 4 девайса такие как: plus, power и play. Отдельные юзеры же надеются, что устройство будет умещать в себя 64ГБ внутренней и 6Гб оперативной памяти, а процессором будет являться Snapdragon, хотя точно сказать пока никто не может.