Xiaomi наладит роботизированное производство LED-телевизоров в Индии

Город Тирупати в индийском штате Андхра-Прадеш стал привлекателен для многих техногигантов - Microsoft, IBM и Xiaomi.

Благоприятная экологическая обстановка этого региона необходима для высокотехнологичного производства. Выбор этого штата обусловлен доступностью морского порта, авиасообщений и разветвлённой сети автодорог. Xiaomi наладит роботизированное производство LED-телевизоров на заводе, который обеспечит работой 850 человек. Ожидается, что предприятие будет выпускать ежемесячно 100 тысяч светодиодных Mi TV. Сборка Mi LED Smart TV 4A на 32 и 43 дюйма нацелена на использование компонентов местного производства, которые сделают весь процесс более локализованным.

На вопрос: почему более крупный LED TV4 Pro (55 дюймов) не собирается на одном объекте, Ману Кумар Джайн - вице-президент Xiaomi в Индии, ответил, что для изготовления 55-дюймового варианта Mi TV требуется полностью автоматическая сборочная линия с нулевым вмешательством человека. Это похоже на то, как Xiaomi производит свои смартфоны на других 6 заводах. Партнёрская компания Dixon Technologies поможет в автоматизации процесса производства телевизоров с помощью своих роботизированных машин. Для этого используется успешный опыт выпуска смартфонов Xiaomi на других заводах в этом штате.