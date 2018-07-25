Google Translate научился распознавать разные диалекты одного языка

Компания Google решила избавить от проблемы, когда одно слово может иметь разные значения в зависимости от места жительства носителя языка.

Английский язык является самым распространённым на Земле, но имеет сразу несколько разных диалектов. Общие правила сохраняются для всех его вариаций, однако некоторые слова сильно различаются по смыслу из-за страны. Подобное встречается и в русском языке, но для жителей России различные речевые обороты могут нести совершенно противоположное значение из-за места их употребления. Теперь сервис Google Translate научился распознавать особенности речи, благодаря чему перевод станет более точным.

Региональные параметры доступны для пользователей на нескольких языках. При необходимости перевести с английского, можно выбрать определённую страну из четырёх доступных: США, Великобритания, Австралия и Индия. Подобные опции также доступны для французского, бенгали и испанского.

Функция появилась в новой версии Google Translate, доступной для Android и iOS. Разработчики уверены, что нововведение будет полезным для любителей путешествий.