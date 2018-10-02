В Японии разработали программируемого робота-строителя

Вчера, 19:35 \\ Техно

Гуманоиды смогут компенсировать нехватку профессионалов на рынке труда.

Робота-строителя создали в Институте передовых технологий Японии и назвали HRP-5P. Навыками программируемой человекоподобной машины исследователи похвастались, показав короткий видеоролик. Гуманоид выполняет рядовую, но ответственную работу по крепежу листов гипсокартона к каркасу. Робот аккуратно берёт облицовочный лист, примеряет его к нужному месту, просверливает и присоединяет винтами.

Разработчики отмечают, что производительность работы искусственного строителя достаточно высока. Робот не допускает брак, не отвлекается, не уходит на перекур или обед, соблюдает технику безопасности. А учитывая низкие показатели рождаемости за последние годы бригада роботов может заменить собой два или три десятка рабочих. Кроме этого, гуманоиды способны выполнять функции человека на опасной или технологически сложной работе.

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Автор - Мария Ремарк
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