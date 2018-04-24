Bluetooth-трекеры Tile будут оснащены сменной батареей

Ранее производители предлагали покупать новый трекер при полной разрядке устройства.

Компания Tile предлагает пользователям полезную услугу по обнаружению личных вещей. Bluetooth-трекеры, выглядящие как небольшая плитка, позволяют отслеживать местоположение ключей, сумок или даже бумажника. Однако, трекеры имели ограниченный ресурс работы, и после разрядки пользователи были вынуждены покупать новые.

Теперь разработчики Tile сообщили о ряде нововведений, основным из которых станут сменные батареи. Отныне владельцы Bluetooth-трекеров смогут заменить компонент и продолжить использовать. По мнению производителя, это позволит привлечь новых покупателей, не желающих тратить деньги на новое устройство каждый раз. Именно поэтому теперь устройства будут оснащены съемным аккумулятором.

Также компания Tile предлагает платную подписку, в которую входит ежегодная замена батареи. Пользователи смогут отслеживать неограниченное количество устройств и получат доступ к 30-дневной историей. На данный момент регистрация доступна только для владельцев устройств с iOS, но разработчики планируют выпустить приложение для Android.