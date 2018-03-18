Блокчейн под страхование грузоперевозок

О запуске разработки блокчейн-платформ под страхование грузовых перевозок объявила компания «Инносети». ИС размещаются в инфраструктуре M1Cloud – продукте, разработанном Stack Group. Платформы, с одной стороны, ориентированы на страхование грузовых перевозок и в целом на внутреннюю систему страхования грузоперевозок, а с другой – на финансирование участников логистической цепочки.

Инновационная система блокчейн ускоряет бизнес-процессы, уменьшает потенциальные риски и, что немаловажно, повышает доверие участников друг к другу благодаря их интеграции, оцифровизации и прозрачному онлайн-режиму работы.

«Инносети» и Stack Group довольны сотрудничеством друг с другом и уверены в эффективности и перспективности такого партнерства.

Добавим, что для комфорта пользователей облака M1Cloud эксперты Stack Group разработали специальный сервис самостоятельного управления Automate. Он позволяет управлять вычислительными ресурсами на базе статистических данных и анализа показателей задействованных мощностей.



