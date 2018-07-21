LinkedIn добавил голосовые сообщения

Сегодня, 18:22 \\ Техно

LinkedIn – это профессиональная платформа, которая дает возможность пользователям устанавливать деловые отношения. Из-за официального стиля решение добавить голосовые сообщения было неожиданным, но многим оно пришлось по душе.

Обновление доступно для приложения на iOS и Android. Функция записи голоса в ближайшие недели также появится на сайте, включая мобильную версию. Лимит записи сообщения – 1 минута. Специалисты называют несколько причин, которые, возможно, послужили причиной добавления голосового сообщения.
Во-первых, записать голос проще, чем набирать текст, что может существенно экономить время как рекрутёра, так и HR-специалистов. Также есть версия, согласно которой, людям проще проявить себя в разговоре, что может улучшить их результаты в профессиональной сфере.
Однако есть и противники такого решения компании. Они считают, что голосовые сообщения не соответствуют главной цели социальной сети. Кроме того, в основном там общаются незнакомые люди в деловой среде, так что текст – это наиболее приемлемый формат общения.

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Автор - Попова Дарья
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