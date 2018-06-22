YouTube добавит новую полезную функцию

Разработчики видеохостинга YouTube тестируют новый раздел под названием «Исследование». Нововведение поможет как блогерам, так и зрителям формировать и продвигать контент.

IT-разработчики постоянно занимаются модернизацией самого популярного видеохостинга. На этот раз сотрудники сайта решили упростить поиск интересного контента. Кроме этого, новая функция поможет блогерам быстрее продвигать свои ролики. Сделать это довольно просто.

Кнопка с названием «Исследование» расположится в нижней панели домашней страницы. Функция работает на основе специального алгоритма, который осуществляет подбор интересного контента, на основе истории просмотров пользователя. Таким способом блогеры смогут расширить аудиторию зрителей, появившись в их рекомендациях.

По словам директора хостинга, функция позволит расширить границы пользователей сайта.