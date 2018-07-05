"Мегафон" начал собрать личные данные клиентов

«Мегафон» предоставляет эксклюзивные возможности своим пользователям. Для этого абонентам мобильной связи необходимо зайти в личный кабинет и вписать свой номер на сайте.

«Мегафон» готов предоставить своим клиентам специальные предложения. Сервис определит вид предложения по разным признакам. Сообщается, что абоненты мобильной связи смогут получить скидку на 5 ГБ интернета в размере 20%. Также клиентам будет предоставлена услуга бесплатного прослушивания аудиозаписей в течение одного месяца.

Скидки стали одним из способов оттока клиентов, поскольку «заманить» абонентов новыми тарифами уже не удается. В первом квартале текущего года начисляется 76 млн пользователей данной мобильной связью.