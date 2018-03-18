«Второй шанс»: эксперты считают, что Google Glass могут стать популярными

Однажды миру уже были представлены Google Glass, однако популярными назвать их было сложно. «Умные» очки не могли похвастаться большим функционалом.

Эксперты утверждают, что идеальным выходом для Google Glass станет 2018 год. Объясняется это тем, что нынешний уровень технологического развития позволит лучше реализовать все возможные идеи. На момент выхода «умных», очков в мире ещё не появилось столько возможностей использовать Google Glass на максимум. Сейчас же «умные» очки можно будет синхронизировать с другими устройствами и управлять ими дистанционно.

Специалисты считают, что больше всего раскроют потенциал устройства приложения Google Assistant и Hangout. С выходом ОС Android Oreo искусственный интеллект сможет быстрее адаптироваться под повседневные требования пользователей. Также это сможет увеличить скорость работы и количество выполняемых операций. Пользователи согласились, что новые возможности станут вторым шансом для перспективной технологии.