Новая уязвимость WhatsApp показывает время онлайна любого пользователя

Эксперты обнаружили неприятный баг в очередной версии клиента популярного мессенджера. О нем рассказала пресс-служба компании SecurityLab.

По словам сотрудников организации, при разработке бета-версии новой веб-версии WhatsApp в алгоритмы закралась новая уязвимость. Оказалось, что путем нехитрых манипуляций желающие могут посмотреть время онлайна практически любого пользователя. Мессенджер показывает эту информацию, даже если владелец аккаунта скрыл её через настройки.

В SecurityLab отметили, что уязвимость не затрагивает пользователей, использующих номера американских или канадских мобильных операторов. В этом случае получить доступ к времени их последней сетевой активности нельзя. Эксперты не могут объяснить причину такого исключения. Они ожидают, что разработчики оперативно устранят баг WhatsApp новым патчем.