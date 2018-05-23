IBM презентовала уникальный способ защиты нейронных сетей от кражи

С помощью встроенных в код водяных знаков компания планирует защитить право интеллектуальной собственности разработчиков на механизм искусственного интеллекта.

Концепцию уникального идентификатора в нейронной сети IBM Research презентовала на конференции по компьютерной безопасности ACM Asia 2018 в Корее. В ближайшее время IBM выпустит разработку на рынок. Новый надёжный способ поможет доказать, кому принадлежат нейронные сетевые модели. Защита включает в себя этап внедрения, где водяной знак становится частью кода, и этап обнаружения, когда он извлекается, чтобы подтвердить право собственности.

Исследователи разработали три алгоритма для генерации соответствующих типов водяных знаков. Первый становится частью кода вместе с исходными данными глубокого машинного обучения. Второй тип является частью встроенных нерелевантных образцов данных, которые нельзя удалить. Третий тип – шум. Все разработки находятся на начальной стадии, но IBM планирует вывести на рынок новую модель защиты авторских прав разработчиков, чтобы препятствовать кражам.