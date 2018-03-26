Samsung выпустит флагман с гибким экраном

Разработчики южнокорейской компании Samsung работают над созданием смартфона с гнущимся экраном. Мобильное устройство можно будет согнуть как бумажник.

Диагональ дисплея составит семь дюймов, что сравнимо с экраном небольшого планшета. Гибкий дисплей под названием Winner сможет складываться как бумажник. В разложенном состоянии экран занимает почти всю поверхность гаджета.

По данным сотрудников компании, девайс имеет высший приоритет среди всех гаджетов Samsung. Это связано с ухудшением продаж Galaxy S9, по сравнению с предыдущим флагманом Galaxy S8.

Производитель охарактеризовал мобильное устройство как смартфон с двумя экранами. Патент на сборку гаджета подан еще в декабре прошлого года. Ожидается, что презентация флагмана состоится в 2019 году.