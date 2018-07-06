Netflix запускает собственную юморную радиостанцию

Компания Netflix, которая то и делает, что радует поклонников высококачественными сериалами и фильмами, решила захватить радиорынок. Предполагается, что компания просто пытается выжить в кризис и удержать конкуренцию с Apple и Amazon.

Западные медиа сообщают, что компания не станет изменять себе и заполнит станцию юмористическим контентом. Название киногиганты выбрали также «юморное» - «Netflix is a Joke Radio», что можно перевести как «Netflix – радио по приколу». Радиостанция станет частью приложения крупнейшей радиовещательной компании США SiriusXM.

В SiriusXM выразили радость от слияния с Netflix и ожидают значительного прироста аудитории. И создателям «13 причин почему» есть чем привлечь слушателей. Так, известно, что партнёрские соглашения позволят вести эфир без рекламных вставок.