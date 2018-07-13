Неймар-симулянт стал героем новой аркадной игры

Разработчики запустили в интернете браузерный проект, где предлагают пользователям удержать бразильского футболиста от падения. Об этом пишет издание The Sun.

Аркадная игра получила название Neyboy Challenge. Суть достаточно проста - необходимо выравнивать положение Неймара при забеге нажатием стрелочек на клавиатуре. Если ошибиться в этом процессе - игрок продемонстрирует все свои таланты симулянта. Упав, пародия на Неймара плачет и изображает всяческие страдания на зеленом поле.

Игра уже стала довольно популярной среди многих пользователей социальной сети Twitter. Они размещают скриншоты с результатами забегов, демонстрируя, насколько далеко сумели провести героя и удержать его от очередной симуляции.

Ранее Неймар получил славу симулянта на ЧМ-2018. Аналитики подсчитали, что за весь турнир футболист корчился на газоне около 14 минут. Дольше всего он пролежал на поле во время матча между сборными Бразилии и Мексики на этапе 1\8 финала.



