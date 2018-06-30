Модный бренд Armani представил «умные» часы с защитой от воды

Аксессуар имеет премиальный дизайн и будет стоит минимум 20 000 рублей. Возможность сделать предзаказ не только «умных», но и модных часов уже появилась.

Как сообщается, цена часов от модного бренда Armani варьируется от 295 до 395 долларов. «Умный» гаджет Emporio Armani Connected имеет ряд ключевых функций.

Часы защищены от влаги, имеют измеритель пульса и основной набор функций фитнес-браслета. Гаджет имеет 1,19-дюймовый дисплей-циферблат с матрицей AMOLED и чип Snapdragon 2100. Помимо этого, разработчики оснастили «умные» часы от Armani GPS-датчиком и функцией совершать бесконтактную оплату, которая осуществляется благодаря NFC-чипу.

«Умные» часы представлены в нескольких дизайнерских решениях. Дисплей в нержавеющем корпусе может быть оформлен в трех цветах. На выбор предоставляются серебристы, черный и розовый цвета в золотом оттенке. Помимо этого, имеется возможность выбрать кожаный или металлический ремешок.