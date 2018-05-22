В Норвегии на видео запечатлели русалку

В Норвегии очевидец запечатлел на видео русалку. Новость, вместе с роликом, привлекли внимание общественности и вызвали бурные обсуждения в Сети.

Ролик, демонстрирующий явление, не был обнаружен. Однако один из пользователей Сети сообщил, что видео было снято в Норвегии. Юзеры отметили, что хвост не похож дельфиний, что действительно может указывать на существование русалки. Более скептические пользователи соцсетей предположили, что хвост мог быть заранее подготовленным, а друзья оператора водили этим хвостом из-под воды.

Существует также версия, что автором ролика была запечатлена рыба, неизвестная науке. Но такое предположение сразу опровергли пользователи.