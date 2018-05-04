Эксперты рассказали, почему смартфонам необходимо 5 камер

Камера стала неотъемлемой частью любого смартфона, который хочет привлечь к себе внимание покупателей. С каждым разом их количество увеличивается, и специалисты рассказали, зачем это нужно.

Сначала телефоны использовали всего одну камеру, затем производители решили использовать сдвоенные объективы, а недавно они стали презентовать смартфоны с 5 камерами. И это действительно необходимый шаг, как считают специалисты. За год люди делают около 1,3 миллиарда фотографий, и 87% из них сделаны именно на смартфоны. И, если большинство из них сделаны беззаботно, они всё равно являются важно частью индустрии по производству телефонов.

Эксперты считают, что 5 камер на смартфоне позволят обеспечить не только качественные снимки, но и откроют множество дополнительных возможностей. Благодаря им можно идентифицировать множество предметов, а также использовать дополненную реальность, которая развивается стремительными темпами. С помощью камеры можно узнать дополнительную информацию или разблокировать устройство. Эксперты считают, что при увеличении количества камер появится множество полезных функций, которые люди даже не могут сейчас представить.