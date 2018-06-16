Xiaomi представила умный холодильника на голосовом управлении

Модель Yunmi 450L можно превратить в мозговой центр всей системы умного дома. Стоимость новинки составляет 900 долларов.

Умный холодильник от Xiaomi оборудован огромной сенсорной IPS панелью с диагональю в 21 дюйм на одном из отсеков. Именно этот экран позволит управлять различными режимами и функциями. Например, запускать дезодорирующий фильтр или включать светодиодную подсветку. Кроме того, разработчики внедрили систему голосового управления. С её помощью отпадает необходимость лично подходить к устройству для ввода необходимых команд самому холодильнику или подконтрольных ему бытовых приборов. Можно также подключить его к телефону через фирменное приложение.

Yunmi 450L обладает внушительными габаритами 1780х636х836 миллиметров. Обшаий объём полезного внутреннего пространства составляет 450 литров. В правый отдел можно поместить до 177 литров, а в левый - 277. Стоит отметить, что эти части изолированы друг от друга. При необходимости, в них можно установить разный температурный режим. Все характеристики компания представила на своем сайте.