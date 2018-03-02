Берегитесь, владельцы Android: злоумышленники нашли новый способ красть деньги

Стало известно, что для владельцев смартфонов, с операционной системой Android, возникла новая опасность. Пользователи ОС Android рискуют потерять свои сбережения.

Сотрудники компании IBM X-Force, специализирующиеся на коммерческой безопасности, выяснили, что десятки приложений из официального магазина Google Play, заражены троянским вирусом. Пользователи скачивают финансовые, автомобильные приложения, интернет-магазины, не подозревая, что таким образом они заражают смартфоны Anubis. Новый вирус сканирует экран телефона и передает данные разработчику. Таким образом, хакеры узнают приватные данные пользователя: логины, пароли. Трудность в уничтожении программы, состоят в том, что разработчики трояна оказались хитрыми и опытными программистами: они постоянно меняют программный код вредоносной программы, что не позволяет специалистам Google остановить деятельность вредоносного файла. Вирус создан для распространения на территории Турции, однако, известно, что нанести вред он может пользователям других стран. Постоянные читатели, и люди, следящие за развитием современных технологий, могут заметить, что Android подвергается кибератакам чаще других операционных систем. Стоит заметить, что нападения на ОС происходит из-за её популярности, следовательно, у хакеров есть возможность заражения большего количества пользователей.