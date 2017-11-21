Хакеру удалось установить на смартфон Nokia четыре разные ОС

Пока Microsoft отказывается заниматься разработкой ПО для телефонов, скучающие хакеры ставят на гаджетах Nokia свои эксперименты.

Так, некто под ником ником Gustave M. Опубликовал в социальных сетях видео своих «издевательств» над смартфоном. К сожалению, модель устройства Nokia он не обозначил. Однако он показал, как обычный телефон работает на четырёх операционных системах: мобильной Windows 10, полных настольный версиях Windows 10 и 8.1, а также на гаджете «поместилась» ОС для устройств интернета вещей Windows 10 IoT Core.

Для использования той или иной системы необходима перезагрузка смартфона. Практическую цель загадочный хакер не указал, оставив этот вопрос пользователям. По словам Gustave M., он решил установить на свой смартфон 4 ОС, потому что ему «стало скучно».