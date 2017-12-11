Специалисты рассказали о малоизвестных секретах iPhone

Часто владельцы смартфонов жалуются на то, что им не хватает тех или иных функций, которые смогли бы значительно упростить им жизнь. Однако многим просто неизвестно о дополнительных возможностях, которые они и хотят.

Эксперты рассказали, что хоть в браузере Safari и нет информации о том, как закрыть сразу все вкладки, однако такая функция всё-таки присутствует. Для этого необходимо нажать и удерживать палец на перекрещивающихся квадратах. После этого всплывёт окно, в котором пользователю предложат закрыть сразу все вкладки. Также не многим известно о том, как можно открыть в браузере те страницы, которые оказались закрыты. Владельцу необходимо снова нажать на пересекающиеся квадраты, а затем удерживать палец на знаке плюса, который также расположен в нижней части экрана. Это откроет список ранее убранных вкладок.

Другой полезной функцией окажется возможность удалить большое количество фотографии. Для этого просто необходимо нажать в меню на пункт «Выбрать», после чего проводить пальцем слева направо по изображениям. Это поможет отмечать сразу несколько снимков, а не по одному, что значительно удобней. Другим малоизвестным секретом iPhone специалисты считают возможность быстрого переноса приложений в папки. Для этого необходимо зажать иконку приложения, пока она не станет подвижной, а затем второй рукой нажать туда, куда пользователь хочет её перенести.