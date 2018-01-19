Twitter приобрела компанию Smyte для борьбы со злыми пользователями

Теперь соцсеть планирует успешнее противодействовать троллингу, кибербуллингу и другому недобросовестному поведению в интернете. О покупке пишет официальный блог разработчиков.

Компания Smyte основана в Сан-Франциско, США, и уже долгие годы занимается кибербезопасностью. По данным пресс-службы, её сотрудники добились немалых успехов в борьбе со спамом и недоброжелательными действия на интернет-ресурсах. Они сталкивались с уникальными случаями и научились с ними справляться.

Руководство Twitter приобрело эту компанию из-за схожей позиции. Вместе со Smyte социальная сеть намерена бороться за "здоровое" общение на страницах. Специальные администраторы будут фиксировать упомянутые действия в Twitter и влиять на злых пользователей. Оценивая комментарии и публикации отдельных лиц, они смогут выявлять потенциальных злоумышленников и наблюдать за их дальнейшим поведением. В случае нарушения со стороны таких пользователей, Twitter будет блокировать их. Если дело дойдет до преступления - администрация может даже добиться уголовного преследования со стороны полиции.