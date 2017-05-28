Эксперты определили, какие девайсы Apple устарели и не стоят покупки в 2018 году

Современный темп развития технологий становится причиной быстрой смены устройств лидирующих на рынке. Но иногда имя компании продлевает популярность дейвайсов, с чем согласны не все.

Первым в списке стал iPod Touch, обновление на который последний раз выходило летом 2015 года. Само устройство появилось на рынке на 8 лет раньше, что говорит о том, что рынок устройств значительно изменился. Тем более эксперты считают, что в плеере нет ничего выдающегося. Следующими в списке стали наушники EarPods с разъемом 3,5 миллиметров. С этой важной составляющей любого смартфона всё довольно просто. Apple перестала выпускать телефоны, на которых есть разъем под наушники. А тем, у кого есть более ранние версии iPhone специалисты рекомендуют подыскать более удачное решение за такую же цену.

Другими устройствами, которые не стоят денег пользователей, эксперты назвали iPad mini 4 и iPhone 6S. Основная проблема данных девайсов кроется в том, что они действительно морально устарели и существуют более удачные альтернативы от той же Apple.

Также в список специалистов попали Mac mini, Mac pro, MacBook Air, которые не соответствуют современным требованиям и не стоят покупки. Также специалистов удивляет то, что Apple продолжает продавать медленный адаптер питания в 5 Ватт, в то время, когда ёмкость аккумуляторов требует более быстрых вариантов.