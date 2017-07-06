В Steam началась летняя распродажа с грандиозными скидками и мини-играми

Летняя акция продлится с 21 июня по 5 июля. Из-за обрушившихся цен геймеры со всего мира активно «набросились» на сервис, из-за чего Steam, уже традиционно, начал работать с небольшими сбоями.

Как сообщается, «межгалактическая» летняя распродажа уже стала одним из самых обсуждаемых событий среди игроманов. С 21 июня геймеры активно «штурмуют» магазин сервиса, стараясь не упустить выгодных предложений купить игры по привлекательным ценам.

Так, всем известная игра GTA V сейчас стоит 659 рублей, Fallout 4 – 429 рублей. Скидки действуют на многие игры, охватывая почти весь геймерский мир сервиса Steam.

Помимо этого, распродажа порадует геймеров еще и мини-играми. Одна из таких игр получила название «Война с унылоидами». Она будет доступна до 4 июля. Играя в нее, геймеры смогут получить другие игры и приятные бонусы. С деталями акции, размерами грандиозных скидок и подробностями получения бонусов из мини-игр можно ознакомиться на официальном сайте Steam.