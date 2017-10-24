WhatsApp обзавелся собственными стикерами

Они появились вместе с обновлением от 22 июня. О новой функции популярного мессенджера пишет WabetaInfo.

Пользователям уже доступна бета-версия нового клиента WhatsApp, которая обзавелась стикерами. Некоторые считали их отсутствие существенным недостатком мессенджера и отдавали предпочтение Telegram. Последний активно развивается в этом направлении и даже позволяет добавлять авторские паки.

Как будут обстоять дела со стикерами у WhatsApp, пока непонятно. Разработчики уже дали доступ к собственному набору. Аналитики также заметили опцию выбора наборов и предположили, что в скором времени можно будет добавлять и пользовательские работы.

WabetaInfo напомнило, что весной WhatsApp уже запускал сервис стикеров. Однако эта возможность сохранилась лишь на несколько дней. Вероятно, создатели обнаружили неполадки и принялись дорабатывать систему. Как заметили бета-тестеры, в настоящий момент стикеры работают без нареканий. До конца июня можно ожидать полноценное обновление, которое внедрит функцию на постоянной основе.