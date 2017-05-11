Американцы раскрыли проект двухкорпусной атомной субмарины Sub 2000

Объект так и не построили, однако концепция заинтересовала исследователей. Об этом пишет издание Popular Mechanics.

Военный аналитик Х. Саттон приводит отчет контр-адмирала американского флота Малькольма Феджеса, составленный в 2000-м году. Этот документ и недавно обнаруженные данные данные раскрыли любопытный проект двухкорпусной субмарины, который оказался заброшенным.

Американцы могли получить многоцелевую ударную подводную лодку под кодовым названием Sub 2000. Эксперты изучили концептуальные изображения и пришли к выводу, что длина судна достигала 80 метров. Механизм питания объекта неизвестен. Однако по общей стратегии США Саттон предположил, что двигатели работают на атомной энергии.

Одной из особенностей является двухкорпусная конструкция атомной субмарины, нехарактерная для флота США. Она предусматривает прочный наружный слой обшивки и легкий внутренний. Такая архитектура наделяла подлодку хорошими мореходными показателями и удобное пространство для балластных цистерн. Так до сих пор обустраивает свои субмарины конструкторы из России. Необычна также приплюснутая форма корпуса. Возможно, она поможет скрываться на дне у позиций противника и незаметно перехватывать вражеские сигналы.

Проект Sub 2000 предусматривает Х-образное рулевое управление и мощный водометный движитель для маскировки. Субмарине также придумали особое расположение торпедный установок. Их намеревались установить в специальных боковых контейнерах. Исследователь также заметил 12 отверстий для вертикального запуска крылатых ракет. Кроме того, у подлодки имеется отсек для небольших беспилотников, предназначенных для разведки.