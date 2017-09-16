В Xiaomi Mi Band 3 появилась функция, которую ждали все пользователи

Сегодня китайская корпорация Xiaomi презентовала новую прошивку, которая позволит сделать продукт еще более удобным для повседневной жизни.

Стало известно, что в трекере Xiaomi Mi Band 3 появилась функция, которую ждали все пользователи. Он появился на полках магазинов в Китае около двух недель назад, и за это время уже успел приобрести достаточную популярность среди постоянных покупателей. Разработчики одарили его обновленным внешним видом, а также индивидуальной прошивкой.

По большей степени, пользователей все устраивало, однако многие стали жаловаться на постоянную вибрацию Mi Band 3, если его обладатель не принимает звонок на своем смартфоне. Это было неудобно, однако новая прошивка позволит пользователю удаленно отключать сигнал звонка.

Ранее СМИ также сообщали о свойствах нового фитнес-трекера. По их данным, с ним можно погружаться под воду на глубину до двух метров. Он обладает прочным сенсорным экраном, выполненным из материала OLED. Его примерная цена в России - 1600 рублей.