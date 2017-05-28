В Сети сообщили про кардинальные перемены в iOS 13

Как известно, в 2018 году Apple решила не делать изменений в интерфейсе, чтобы исправить все недочеты в производительности. Поэтому масштабные перемены ожидаются в 2019 с выпуском iOS 13.

Как сообщается в Сети, кардинальные перемены произойдут в функционале рабочего стола. Если последние 12 лет пользователи взаимодействовали с программами,то теперь им предстоит работать с задачами. То есть виджет будет содержать в себе не приложение, а набор определенных действий: заказать кофе или такси, опубликовать фото, включить плейлист. К такому выводу можно прийти из-за добавления Siri Shortcuts в iOS 12, которая теперь взаимодействует с другими приложениями. Поэтому в следующей версии выполнения действий будут к тому же осуществляться с помощью голосовых команд. Это существенно ускорит работу с гаджетом, так как пользователь сразу сможет выполнить необходимое действие, не заходя при этом во множество программ.

Первенство в таком подходе не принадлежит Apple. Функция уже есть в Android P, где часть виджетов – это определенные задачи, правда сформированные не пользователем, а искусственным интеллектом.