Apple через год представит собственный мультфильм

Стало известно, что корпорация Apple начала вести переговоры с мультипликационной студией Ирландии Cartoon Saloon.

Как сообщает Bloomberg, контракт о покупке прав на показ и распространение ленты практически подписан, остались завершающие детали. На данный момент данных о названии и сюжете мультфильма ни одна из сторон не разглашает. Единственное, что известно – то, что за год до показа Apple начала общение с представителями США и другими странами для предоставления им прав на показ ленты.

По одной из версий, анимационный фильм выйдет как часть предложения оригинального контента от Apple. Представители самой корпорации Apple и мультипликационной студии данную ситуацию не комментируют во избежание появления неправдивых слухов о совместном творении.

Ранее сообщалось, что руководитель компании Apple Тим Кук предложил работать своим сотрудникам стоя для профилактики различных заболеваний, в том числе онкологических.