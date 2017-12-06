Вторую партию Lenovo Z5 раскупили за 5 минут

Новый флагман компании был распродан за несколько минут со старта первой серии продаж 12 июня на JD . Вторая партия была выставлена на продажу сегодня и, как и в первый раз, была выкуплена менее чем за 5 минут.

Смартфон побил рекорд продаж единичной продукции на сайте JD, обойдя таких конкурентов как Xiaomi Mi 8 Honor Play, которые не были столько востребованными из-за своей стоимости. Компания сразу заявила, что Z5 является смартфоном среднего класса, и не стала завышать ценник при неплохих характеристиках устройства.

Третий раз продажи стартуют завтра в 10 утра. Модели телефона на 64 ГБ и 128 ГБ оцениваются в 203 и 281 доллар США соответственно. Смартфон продаётся в трёх цветах: XLR Blue, Schumann Black и Aurora. Последний вариант – градиент, который сочетает в себе плавный переход от фиолетового цвета к зелёному.