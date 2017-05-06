В США в воздух подняли 20-метровый бумажный самолет‍

Проектом руководили сотрудники Массачуретского университета. По их словам, вес конструкции составил 680 килограммов.

Инженеры из США подняли в воздух 20-метровый бумажный самолет‍. Подробнее об этом пишет агентство UPI. Специалисты, которые трудятся при Массачуретском университете, решили установить новое мировое достижение по этому параментру и попасть в Книгу рекордов Гиннеса. Они дествовали под руководством художника Джерри Бека, у которого и появилась такая идея.

Он рассказал, что бумажный самолет пришлось поднимать с помощью крана, так как человеческой силы не хватило бы, чтобы это сделать. Конструкция имеет вес 680 килограммов. Ее размеры достигают 19 с половиной метров. Бек разрисовал ее портретами и другими различными картинками. Он заявил, что любит делать то, что еще никто не планете не делал, так что получил огромное удовлетворение от совершенного поступка.