Microsoft подарил новый дизайн Word, Excel, PowerPoint и Outlook

Разработчики Windows обновили внешний вид главных офисных продуктов бренда. 13 июня пресс-служба компании объявила о выпуске более удобных версий.

Word, Excel, PowerPoint и Outlook получили новый дизайн. Создатели отмечают, что пытались достигнуть оптимального баланса между простотой управления и функциональными инструментами. Так программы получат более простую ленту по умолчанию. Тут, как с инженерным форматом калькулятора - пользователи могут зайти в настройки и выставить привычную для себя ленту с большим количеством функций.

Microsoft также подарил юзерам новые цвета и пиктограммы. Их можно настраивать через масштабируемую графику. Как уверяет пресс-служба, это позволит сделать их более удобными в использовании. В поиске отныне заключены алгоритмы искусственного интеллекта и Microsoft Graph. Они помогут желающим лучше находить необходимую информацию.

Главный научный сотрудник Microsoft по дизайну и конструированию Триш Майер отметила, что накануне обновления аналитики изучили опросы тысячи людей, дабы выявить самые главные особенности Office. Оказалось, пользователи сильнее всего ценят безопасность, производительность и контроль за своей работой. Триш Майер подчеркнула: Microsoft и впредь намерена анализировать предпочтения клиентов.