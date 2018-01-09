«Дешево и сердито»: в Amazon менеджеров заменят роботы

Так, вместо менеджеров с шестизначными зарплатами в компании Amazon «нанимают» на работу роботов, способных прогнозировать спрос на товары и ставить на них приемлемые цены. Люди, которые сумели остаться на своих постах, согласовывают все свои решения со своими роботизированными «коллегами».

Сотрудники Amazon находятся в напряжении и боятся, что вскоре все менеджеры будут уволены. Как пишут в Сети, нанимать роботов на работу – «дешево и сердито». Роботизированный сотрудник не потребует зарплаты и не возьмет перерыв в разгар трудового дня. Помимо этого, алгоритм, по которому теперь в Amazon осуществляется работа, показывает более высокую эффективность и доходность.

Еще в 2014 году компания Amazon стала «нанимать» роботов для работы в складах. Роботизированные устройства решили проверить и в другой сфере, предоставив им возможность наблюдать еще и за работой «белых воротничков». Спустя годы обучения и анализа, роботы смогли прогнозировать спрос на товары, что сделало их серьезными конкурентами топ-менеджеров.

Как сообщают в СМИ, часть менеджеров уже покинули свои рабочие кресла, предоставив места роботам. Оставшиеся работники, вынуждены согласовывать свои решения по работе с роботизированными коллегами. Отказ от предложений роботов-компьютеров, менеджера обязаны аргументировать.

Суть работы робота проста. Специальный алгоритм, внесенный в сайт компании в разделе Lightning Deals, прогнозирует успех или неудачу для той или иной категории товаров. Продавцу теперь не нужно консультироваться с топ-менеджером Amazon на счет цены и спроса на свои товары. Вместо людей все это теперь делают специальные роботы.