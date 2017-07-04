Голосовой помощник от Samsung знает, когда его владелец спит

Компания Samsung представила голосового ассистента Bixby, который должен составить конкуренцию Amazon Echo и Apple HomePod. Ассистент будет способен определить, когда его владелец бодрствует.

Основные представления о помощнике сложились благодаря одному из патентов Samsung. Компания готовит «умный» динамик, который будет обладать рядом функций, которые придадут ему отличия от конкурентов. Ассистент выгладит как два приплюснутых теннисных меча, которые расположены один над другим. Такое конструктивное решение было выбрано для того, чтобы позволить поворачиваться верхней части устройства. Она будет поворачиваться на голос владельца, чтобы точней определить направление и характер команд.

Кроме этого он, вероятно, будет обладать камерой, благодаря чему сможет отличать не только голос, но и идентифицировать личность обращающего. Это позволит более точно определять владельца, а также воспринимать команды. «Умный» динамик будет наблюдать за пользователем, понимая, когда он спит, а когда бодрствует. Кроме этого устройство оснастят сенсорным дисплеем, служащим для отображения изображений и сообщений.