В Facebook рассказали, какие данные пользователей отлеживаются

Представители Facebook предоставили целый список данных, с помощью которых они собирают информацию о пользователях социальной сети.

Предоставлен отчет из 225 страниц о том, какие пользовательские данные отслеживаются. Выяснилось, что представители Facebook анализируют контакты пользователей, а также проверяют историю сообщений. В том числе под наблюдением модераторов оказались файлы пользователей и информация о приложениях и покупках. Стоит отметить, что руководство социальной сети знает даже то, сколько процентов заряда батарее в мобильном устройстве человека и такую мелочь, как движение компьютерной мыши.

Кроме вышеперечисленной информации модераторы социальной сети осведомлены о том, где и во сколько сделаны те или иные снимки пользователя и других людей из его контактов, а также то, насколько часто с этими контактами он связывается посредством Facebook. К слову, в Facebook также сохраняются данные о ближайших к пользователю точках Wi-Fi и мобильной сотовой связи.

Напомним, что недавно Facebook раскритиковали за то, что представители предоставляли рекламодателям всевозможные данные пользователей. К слову, до этого руководство социальной сети заявляло, что больше подобного происходить не будет.