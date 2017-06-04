«Теле-вк-грам»: Пользователи «ВКонтакте» раскритиковали новый функционал чат-бота

Во «ВКонтакте» представили улучшенную версию чат-бота. Пользователи сети заметили большую схожесть функционала с тем, как такой работает в Telegram.

По словам разработчиков «ВКонтакте», новый чат-бот стал «умнее и общительнее» благодаря возможности подключения к нему клавиатуры. Стоит начать диалог с той или иной группой, и функционал сам предложит разные вариант, а после выбора таковых предоставит нужные сведения или покажет клавиши.

Большинство интернет-пользователей узнали в таком описании опцию с мессенджера Telegram, назвав её «теле-вк-грамом», как сообщает «Версия.Инфо». Комментаторы поразились, как «ВКонтакте» может брать функцию с чужого сервиса. Некоторые пользователи, впрочем, отметили, что подобная встречалась и раньше, на других мессенджерах, потому это не воровство. Просто именно в Telegram её сделали качественнее всего, а вот насчёт того, как это вышло у разработчиков «ВКонтакте», они выразили сомнения.