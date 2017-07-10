"Самый редкий" сорт: пахучая струя бобров стала основое для нового виски из США

Производители алкоголя из штата Нью-Гэмпшир используют биологические выделения водных животных для создания неповторимого аромата бурбона. О новинке пишет агентство Associated Press.

Новый вид виски получил название Eau De Musc. В него добавляют пахучую струю бобров, которая в чистом виде разит мускусом и дегтем. Как утверждают владельцы винокурни, вещество абсолютно безопасно и признано федеральными властями США. Его вполне легально добывают трапперы-охотники.

Помимо бобровой струи, в состав напитка входит малина, дикий канадский имбирь, кленовый сироп, еловые иголки и березовая кора. Всё это настаивают в дубовых бочках, согласно традиционной технологии.

Как утверждают создатели, Eau De Musc является "самым редким" сортом виски не только в США, но и во всём мире. Он обладает фруктовым вкусом с нотками свежеобработанной кожи и ванили. Его крепость составляет 44%. В США это виски продается ограниченной серией по цене в 65 долларов за бутылку в 200 миллилитров.