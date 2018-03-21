WhatsApp ослабит шифрование данных пользователей для доступа спецслужб США

Примечательно, что именно по этой причине Ян Кум намерен покинуть компанию, а Цукерберг продолжит работать в данном направлении.

Как стало известно, уже в скором времени пользователей WhatsApp будут ожидать довольно неприятные изменения, которые могут заставить многих из них отказаться от пользования мессенджером. Так, владелец компании Facebook Марк Цукерберг намерен ослабить шифрование данных пользователей мессенджера для того, чтобы спецслужбы США смогли получить к ним доступ. Кроме того, появится разрешение на размещение рекламы в виде рассылок, различных баннеров в чатах и контактах.

Такое решение основателя Facebook побудило создателя WhatsApp Яна Кума покинуть занимаемую должность и уволиться из компании. Он не смог оказать должное влияние на Цукерберга и теперь разработчики пытаются предоставить доступ третьим лицам к данным пользователей. В частности, доступ к данным могут получить сотрудники американских спецслужб, так как Цукерберг всерьез обеспокоен угрозой терроризма и не хочет вмешивать в это свои детища.