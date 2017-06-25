Сенсорные корпуса Google Pixel 3 и 3 XL поддержат функцию Active Edge

Покопавшись в каталоге смартфонов с поддержкой Android P, специалисты выяснили некоторые любопытные детали о новых Google Pixel 3 и 3 XL.

Теперь эти устройства получат возможность управления с помощью сенсорных участков, расположенных на гранях корпусов. Смартфон активируется при легком надавливании на сенсор и будет готов к выполнению задач. Оба гаджета получат такую возможность на основе технологии Acrive Edge, которую называют «чувствительный корпус».

Ранее стало известно, что корпуса этих смартфонов будут выполнены из стекла. Кроме этого, Google Pixel 3 и 3 XL получат доступ к беспроводной зарядке. Это решение ещё не окончательное, но эксперты уверены, что новинки получат эту функцию.