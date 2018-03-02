Пользователи «ВКонтакте» совершили более 29 миллионов видеозвонков

Функцию видеозвонков с шифрованием команда «ВКонтакте» представила в конце апреля, но пользователям так понравилось, что было совершено уже свыше 29 миллионов вызовов с подобной функцией, что является хорошим показателем, ведь в сфере видеосвязи у «ВКонтакте» множество конкурентов.

Разработчики предугадали, что функция станет востребованной, и вводили её постепенно: сначала можно было звонить в день рождения друзей, после этого пользователи активировали звонки друг у друга.

С помощью видеозвонков удалось организовать VK Fest. Команда «ВКонтакте» хотела пригласить певицу Монеточку стать хедлайнером Белой сцены фестиваля, но стороны никак не могли обсудить детали. Номера телефона в социальной сети не было, а связаться через сообщения не удавалось, но организаторы просто позвонили по видеосвязи и уладили все вопросы.

Напомним, что у Монеточки недавно вышел альбом «Раскраски для взрослых», который держится на первых местах в странах СНГ и занимает высокие позиции в мировых чартах.