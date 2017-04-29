"Яндекс.Карты" укажет маршрут велосипедистам в Санкт-Петербурге

В пресс-службе компании рассказали о новой функции популярного сервиса. Теперь по Северной столице Росси можно быстро ездить даже на велосипеде.

По словам разработчиков, "Яндекс.Карты" используют дорожный граф, включающий в себя все дороги Санкт-Петербурга, известные сервису. По данным создателей, в городе есть 13,5 тысяч километров пути, которые можно преодолеть на велосипеде. Из них около 70 километров составляют специализированные велодорожки.

При этом навигатор укажет велосипедистам самый удобный путь. Приоритет перед автомобильными дорогами получают велодорожки или тропинки в зеленых зонах. Чтобы как можно больше горожан пользовались новой функцией, разработчики отметили на карте пункты проката "Велогород".

В настоящее время постройка велосипедных маршрутов проходит открытое бета-тестирование. Функцию пока не поддерживает только устройства на операционной системе IOS - их владельцы получат новые возможности лишь через несколько дней. А вот приложения Android и десктопные браузеры Windows показали себя хорошо.