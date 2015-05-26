Назван ТОП-7 видеоигр, которым больше всего необходима цензура

В то время, как для одних цензура является защитой, для других это ограничения в творчестве. Такие люди считают, что цензура нарушает их право на свободу слова и самовыражения. Специалисты составили ТОП-7 игр, чьи создатели не побеспокоились о цензуре, хотя стоило.

На седьмом месте оказалась игра «Домашняя вечеринка», где после выполнения квеста игрок награждался видеороликом эротического содержания. Некоторые отмечают, что это забавно, учитывая, что сама игра не слишком насыщенна. К таким смешным и глупым играм относится и «BMX XXX», где спорт разбавляется наготой, взрослым юмором и нецензурной речью.

«Postal 2» заняла 5-е место за свои расовые стереотипы и крайнее насилие. Игра запрещена в Австралии, Новой Зеландии и Швеции. «Месть Кастера», выпущенная в 1982 году, сосредоточенного вокруг нагого главного героя, который движется через препятствия к индийской женщине.

На третьем месте оказался аналог «BMX XXX» - «Monster Monpiece» с таким же примитивным сюжетом и возможностью раздевать персонажей игры. Серебро взяла ига «Phantasmagoria: A Puzzle Of Flesh», которая получила бан и за экстремальное насилие, и за обилие крови, и за нецензурную речь, и за эротику. А на первом месте оказывается игра «Manhunt 2», которая подвергалась многочисленной цензуре из-за своей жестокости и сцен с пытками.